النشرة: الامن العام يواصل حملة ضبط مخالفات العمالة السورية في منطقة صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعب الاستقصاء والتحقيق في مراكز أمن عام صور و قانا، وبناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، نفذت حملة في مختلف بلدات وقرى منطقة صور لضبط المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت عن اقفال فرن صاج على طريق عام رأس العين /الناقورة، ومحل حدادة افرنجية في بلدة عيتيت يديرهما عمال سوريون بالشمع الأحمر بعد أخذ اشارة القضاء المختص".

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