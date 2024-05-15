إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بجروح في إطلاق نار ونقله إلى المستشفى

أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في إطلاق نار وتم نقله إلى المستشفى.

ووقع الحادث في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال شرق العاصمة، وفقًا لمحطة التلفزيون الإخبارية (تي يه 3) التي ذكرت أنه تم اعتقال مشتبه به.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم إطلاق النار بعد جلسة للحكومة.