مقتل 16 شخصاً جراء حادث مروري في البيرو

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل 16 شخصاً على الأقل الثلاثاء في البيرو بانقلاب حافلة عن حافة جبلية في منطقة أياكوتشو الجبلية، وفق ما أعلنت السلطات.

وكانت الحافلة تقل أكثر من 40 راكباً في جبال الأنديس حيث تكثر الحوادث المماثلة.

وقال المسؤول في أياكوتشو فيبر فيغا لصحفيين، إنه تم انتشال 13 جثة وما زالت ثلاث تحت الحافلة، وأوضح "هناك 16 قتيلاً".

وأشار إلى أن الأحوال الجوية السيئة تسبّبت في تأخر عملية انتشال بقية الجثث.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في بيان إن الحادث وقع في وقت مبكر الثلاثاء فيما كانت الحافلة متجهة من ليما إلى مدينة أياكوتشو على مسار متعرّج على طريق ليبرتادوريس السريع.