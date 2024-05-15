حزب الله يدك موقع رأس الناقورة البحري بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، دك ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:00‌‏ من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

حزب الله يستهدف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎04:58‌‏ من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏