حزب الله يدك موقع رأس الناقورة البحري بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، دك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
حزب الله يستهدف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .
وقال حزب الله في بيان : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:58 من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.