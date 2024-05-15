القسام تنشر فيديو استهداف قوات خاصة في منزل مفخخ شرق مخيم جباليا

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ياسر رشاد - القاهرة - نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام مقطع فيديو، لحظة استهداف قوات خاصة أثناء دخولها أحد المنازل، ضمن كمين مركب شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة .
حزب الله يستهدف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .
وقال حزب الله في بيان : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:58 من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.