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المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن قصف وادي اريحا و قاعدة نيفاتيم في بئر السبع

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق  مسؤوليتها، عن قصف أهداف حيوية في الأراضي المحتلة في منطقتي وادي اريحا، و قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع ، بصواريخ نوع الأرقب  .

 

وقالت المقاومة العراقية ف يبيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق فجر اليوم الأربعاء المـــــوافق 15 / 5 / 2024 ،  اهداف حيوية في اراضينا المحتلة في منطقتي وادي اريحا و قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع ، بواسطة صواريخ نوع الأرقب " كروز مطور "، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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