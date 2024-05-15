بعد تشغيل محطات جديدة.. رئيس هيئة الأنفاق يكشف أسعار تذاكر المترو - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا الظنيني :

كشف المهندس طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل التشغيل التجريبي لـ 5 محطات مترو جديدة ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو بالجيزة.

وأضاف طارق جويلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه تم البدء من محطة التوفيقية ثم وادي النيل مرورا بجامعة الدول العربية ثم محطة بولاق الدكرور التي تخدم منطقة مهمة جدًا، وصولا إلى محطة جامعة القاهرة.

وتابع: «نعتذر لجميع المواطنين الذين تضرروا من المشروع أثناء فترة التنفيذ خلال السنوات الماضية، ولاحظنا أن عدد الركاب في محطة جامعة القاهرة اليوم كبير جدًا، والمحطات الجديدة سهلت على طلاب الجامعة الكثير من الوقت».

وأوضح المهندس طارق جويلي، أن الخمس محطات الجديدة التي تم تشغيلهم للركاب اليوم؛ يخدمون مناطق سكانية عالية جدًا، مردفًا: «كان لدينا حدود قصوى لاختيار مواقع هذه المحطات، والمسافة بين المحطة والآخرى 1200 كم، لذا فهذه المحطات تعتبر قريبة من بعض».

وأكمل : عند استقلال المترو من منطقة المهندسين إلى الأهرام؛ يتم قطع هذه المسافة في غضون 20 دقيقة على الأكثر، والتي تتضمن 20 محطة.

وعن أسعار تذاكر المترو، قال المهندس طارق الجويلي، إن سعر تذكرة المترو عند استقلال 9 محطات تكون 6 جنيهات، والـ 16 محطة بـ 8 جنيهات، في حين أن سعر التذكرة لـ 23 محطة بـ 12 جنيه، بينما عند استقلال 34 محطة فيما أكثر تكون سعر التذكرة 15 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار اشتراكات مترو الأنفاق، اختتم رئيس هيئة الأنفاق: «اللي فوق سن الـ 70 يتم قطع اشتراك له مجانًا، ويتم تخصيص اشتراك المترو للطلاب بسعر منخفض».

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