نتانياهو في رد على غالانت: لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أمله في الحصول على مساعدات عسكرية أميركية والتغلب على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق شحنات أسلحة معينة، متعهدا بقتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بدون الدعم الأميركي في ظل ما وصفه بالخلاف مع واشنطن.

واشار نتانياهو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، الى انه لدينا خلاف مع الإدارة الأميركية بشأن رفح، لكن يجب فعل ما يتعين علينا لضمان بقائنا في المستقبل. واردف نسعى لتقليل الخلافات مع الإدارة الأميركية، لكن سنفعل ما يتعين علينا عندما يكون بقاؤنا على المحك.

وردا علىانتقاده من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت حول عدم البحث بمستقبل غزة، اكد نتانياهو بان القضاء على حماس دون أي ذرائع هو الشرط الأول بشأن اليوم التالي، وتابع في رده على غالانت: "لست مستعدا لاستبدال حكم "حماستان" بـ "فتحستان". وشدد على انه لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة، وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية. وتابع "لا يمكننا أن نترك حماس تستعيد السيطرة على غزة".

واعلن بان العملية البرية في رفح ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.