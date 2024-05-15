حكومة سلوفاكيا: رئيس الوزراء في حالة خطيرة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

اشار المكتب الحكومي في سلوفاكيا الى إن رئيس الوزراء روبرت فيكو أُصيب بجراح تهدد حياته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال اليوم الأربعاء بإطلاق النار عليه. وأوضح أن "فيكو (59 عاما) نُقل إلى مستشفى في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد بعد اجتماع للحكومة عُقد هناك، ومنها نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مدينة بانسكا بيستريتسا لتلقي العلاج العاجل".

واوضح المكتب الحكومي في بيان "نُفذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو اليوم أمام مقر اجتماع للحكومة في هاندلوفا". وأضاف "في الوقت الراهن، يُنقل بطائرة هليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا لأن الرحلة إلى العاصمة براتيسلافا ستستغرق وقتا طويلا بالنسبة لضرورة التدخل العاجل".

وذكرت القناة الإخبارية "تي.إيه.3" أن أربع رصاصات أُطلقت على رئيس الوزراء الذي أُصيب في بطنه.

ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجوم الذي صدم حلفاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وسط أوروبا. وقالت "إن أعمال العنف هذه ليس لها مكان في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، وهي أثمن مصالحنا المشتركة. قلبي مع رئيس الوزراء فيكو وأسرته".

بدورها، قالت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا "أشعر بصدمة شديدة من الهجوم الوحشي الذي وقع اليوم على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وأدين الهجوم بأقوى عبارات ممكنة". وأضافت "أتمنى له القوة في هذه اللحظة الحرجة والشفاء العاجل".

وعبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته قائلا "أنباء محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء السلوفاكي فيكو صدمتني بشدة. يجب ألا يكون للعنف مكان في السياسة الأوروبية".