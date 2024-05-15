الرئيس الفرنسي يعلن حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة وسط تواصل أعمال الشغب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن فرض حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة مع تواصل الاحتجاجات العنيفة ضد إجراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب ويرفضه دعاة الاستقلال.
ودعا ماكرون مجلس الدفاع والأمن القومي للاجتماع، للبحث في أحداث كاليدونيا الجديدة، حيث قتل شخصان ليل الثلاثاء وجرح المئات في هذا الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت السلطات الفرنسية بأن أكثر من 130 شخصًا تم اعتقالهم ، وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح، منذ يوم الاثنين في أعمال العنف، حيث تستمر التوترات بين مؤيدي معسكر الاستقلال عن فرنسا وأحفاد المستعمرين.
وأعلن إيمانويل ماكرون أن البرلمان الفرنسي سيعقد جلسته بحلول نهاية حزيران، لتعديل الدستور.
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