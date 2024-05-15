المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا اهداف حيوية في منطقتي وادي اريحا وقاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء الموافق 15/ 5 / 2024، اهداف حيوية في اراضينا المحتلة في منطقتي وادي اريحا و قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بواسطة صواريخ نوع الأرقب " كروز مطور "، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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