وزير التعليم العالي: مقترح لعمل بسنة تمهيدية بعد الثانوية وقبل دخول الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعد مشروع قانون لإضافة سنة تأسيسية بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة.

وطالب "عاشور" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، بدعم مجلس النواب للقانون قائلا: "وهو قانون تعمل عليه الوزارة مع التربية والتعليم، وهو نظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والذين لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات".