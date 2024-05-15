حزب الله ينتقم من الاحتلال بهجوما جويا على قاعدة طبريا

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ياسر رشاد - القاهرة - ردًا على الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيل
شنت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " هجومًا جويًا بعدد من الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة، على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة .
وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بعدد من الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققت ما أرادت من هذه العملية المحدودة.
واوضح حزب الله تفاصيل عملية ابهجوم بالمسيرات على طبريا في بيانه :
- عمق (قرابة ٣٥ كلم)، أي أبعد من العمق لعملية شمال عكا (المقاومة تتدرج).
- الهدف: جزء من منظومة المراقبة الجوية والكشف الشاملة لسلاح الجو. (جمع استخباري).
- تأكيد الإصابة.
- وصفت العملية ب "المحدودة"، أي أن المقاومة قادرة على تنفيذ عمليات أوسع، كما أنه تنذر بذلك حال ارتكب الإسرائيلي خطأ كما الأمس.