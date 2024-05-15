حزب الله ينتقم من الاحتلال بهجوما جويا على قاعدة طبريا

ياسر رشاد - القاهرة - ردًا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيل

الأربعاء 15/مايو/2024 - 09:38 م 5/15/2024 9:38:20 PM

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " هجومًا جويًا بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة، على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة .

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة.‏

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واوضح حزب الله تفاصيل عملية ابهجوم بالمسيرات على طبريا في بيانه :

- عمق (قرابة ٣٥ كلم)، أي أبعد من العمق لعملية شمال عكا (المقاومة تتدرج).

- الهدف: جزء من منظومة المراقبة الجوية والكشف الشاملة لسلاح الجو. (جمع استخباري).

- تأكيد الإصابة.

- وصفت العملية ب "المحدودة"، أي أن المقاومة قادرة على تنفيذ عمليات أوسع، كما أنه تنذر بذلك حال ارتكب الإسرائيلي خطأ كما الأمس.