"حزب الله" يشن هجوما جويا بمسيّرات انقضاضية على قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب طبريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، شنه هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانية" غرب مدينة طبريا، مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة"

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد من ‏الطائرات المسيرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفة جزءا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة".

حزب الله يدك موقع رأس الناقورة البحري بالمدفعية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، دك ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:00‌‏ من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

حزب الله يستهدف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎04:58‌‏ من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.