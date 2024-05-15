بايدن وترامب .. مناظرة بدون جمهور الشهر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قبل دعوة من شبكة "CNN" لإجراء مناظرة رئاسية في 27 يونيو المقبل أمام المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب بايدن في حسابه على منصة "إكس": "لقد تلقيت وقبلت دعوة من CNN لإجراء مناظرة في 27 يونيو".

مضيفا: "الأمر متروك لك يا دونالد (ترامب)، كما قلت: في أي مكان وفي أي وقت".

وأعلنت "CNN" في بيان، أن المناظرة بين الرئيس الديمقراطي وسلفه الجمهوري ستجري "بدون جمهور" في 27 يونيو المقبل في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

وكان بايدن قد أعرب في وقت سابق من اليوم عن استعداده لمناظرة ترامب مرتين على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو وسبتمبر.

وحددت رسالة موقعة من حملة بايدن الرئاسية، للمرة الأولى شروط الرئيس لمنح ترامب ما طالب به علنا: "مواجهة متلفزة مع خليفة ترامب للكشف على أنه أضعف من أن يتمكن من تولي المنصب".

والرسالة الموقعة من قبل رئيسة حملة بايدن، جنيفر أومالي ديلون، والموجهة إلى لجنة المناظرات الرئاسية، تخطر المجموعة بأن بايدن لن يشارك في مناظرات الانتخابات العامة الثلاث التي ترعاها اللجنة والتي ومن المقرر عقدها في 16 سبتمبر و1 أكتوبر و9 أكتوبر.

وبدلا من ذلك، كتبت أومالي ديلون في الرسالة أن بايدن سيشارك في المناظرات التي تستضيفها المؤسسات الإخبارية، مقترحة إجراء المناظرة الأولى في أواخر يونيو المقبل، وهو الوقت الذي يجب أن تكتمل فيه محاكمة ترامب الجنائية في نيويورك، وبعد عودة بايدن من اجتماعات قمة مجموعة السبع.

كما اقترحت إجراء مناظرة رئاسية ثانية "في أوائل سبتمبر في بداية موسم الحملات الانتخابية في الخريف، في وقت مبكر بما يكفي للتأثير على التصويت المبكر، ولكن ليس في وقت متأخر لدرجة مطالبة المرشحين بمغادرة مسار الحملة الانتخابية في أواخر سبتمبر وأكتوبر".