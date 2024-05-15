وزير الداخلية السلوفاكي: يعتقد أن الهجوم على رئيس الوزراء له دوافع سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الداخلية السلوفاكي، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الهجوم على رئيس الوزراء روبرت فيتسو له دوافع سياسية.

وكان وزير الدفاع السلوفاكي، أشار إلى أنه يتم إجراء عملية جراحية الآن لرئيس الوزراء روبرت فيتسو وهو في حالة خطيرة جدا.

وأوضح وزير الدفاع السلوفاكي، أن رئيس الوزراء لا يزال في غرفة الجراحة وحالته حرجة للغاية والاعتداء عليه سياسي.

وفي وقت سابق من اليوم أُصيب فيتسو برصاصة في صدره بالعاصمة براتيسلافا لتتركه في حالة خطرة، وفق ما أعلنته الحكومة السلوفاكية في بيانها.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة السلوفاكية، أنه تم نقل رئيس الوزراء روبرت فيتسو بطائرة مروحية إلى مستشفى "بانسكا بيستريكا" وكان واعيا عند وصوله.