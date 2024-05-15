ترزيان: نتمنى على كل من لديهم الإمكانات المبادرة بوضع كاميرات مراقبة على الطرق

اعتبر النائب هاكوب ترزيان في بيان، بان "بدء تنفيذ الخطة الأمنية في بيروت خطوة مهمة جداً، وهذا ما كنا طالبنا به مراراً وتكرارا. فنحن لطالما دعونا الدولة إلى تفعيل كل إمكانات الأمن الاستباقي، لضمان أمن المواطنين وأمانهم، فبتكاتف القطاع الخاص والمواطنين وبدعم جهود كل الأجهزة الأمنية ماديا ومعنويا، تكون النتائج أكثر فعالية. في الفترة الأخيرة، ازدادت نسبة الفلتان والفوضى في كلّ لبنان، لا سيما في بيروت، وارتفع خوف المواطنين، الذين بدأوا يشعرون منذ اليوم بأن كل شيء سيكون أفضل. بالطبع، نأمل أن تستمر القوى الأمنية في تنفيذ مهماتها الأمنية في بيروت لطمأنة المواطنين، وهي مشكورة على جهودها. ونتمنى على كل من لديهم الإمكانات التنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظة بيروت والمبادرة إلى وضع كاميرات مراقبة على الطرق مساندة للقوى الأمنية. الأمن بين أيدي أجهزتنا الأمنية سيكون بخير، وعلى الحكومة دعم كل العناصر معنويا وماديا".

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