مقتل ضابط و3 إرهابيين في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني مقتل ضابط بالجيش برتبة ميجور وثلاثة إرهابيين خلال اشتباك عنيف في سامبازا بمنطقة زهوب في إقليم بلوشستان بغرب باكستان. ونقلت قناة جيو الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة القول «إن القوات الأمنية كانت تجري عملية وفقا لمعلومات استخباراتية في منطقة نائية في بلوشستان». وجاء في بيان الإدارة أنه خلال العملية، حددت القوات بفعالية مكان الإرهابيين، مما نجم عن مقتل ثلاثة إرهابيين، وأضاف البيان أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة ومتفجرات أثناء العملية.

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