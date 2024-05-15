تطورات مثيرة تورط حزب الله في مقتل قيادي لبناني

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وفي ظل التطورات المثيرة للقضية، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن التحقيق استمر سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة، ليصدر بعدها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرات وجاهية في حقهم، مشيرة إلى أن القاضي منصور كان قسم الملف إلى اثنين، ومن المقرر أن يستكمل التحقيق مع سائر أفراد العصابة الأسبوع المقبل.
وطبقا للوكالة، تم سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من مخابرات الجيش أمس الأول إلى قصر العدل في بعبدا، ووصل الجزء الأول منهم، وهم ثلاثة، وسط إجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم إغلاق دائرة القاضي منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من دخول الدائرة، ليبدأ التحقيق في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب «القوات».
تسلسل جريمة باسكال سليمان:
- في 9 أبريل قتل منسق حزب القوات اللبنانية.
- جرت جريمة القتل في منطقة جبيل اللبنانية.
- بعد يوم ونصف عثر على جثته في سوريا.
- أثارت الجريمة غضب غالبية اللبنانيين.
- اشتعلت حملة عدائية ضد اللاجئين السوريين.
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