وزير الداخلية السلوفاكي: رئيس الوزراء لا يزال في غرفة العمليات وحياته في خطر

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، أن "الهجوم على رئيس الوزراء روبرت فيكو الذي أصيب بعدة طلقات نارية الأربعاء هو اعتداء سياسي".

بدوره، أعلن وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس سوتاج إستوك، أن "حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في خطر ولا يزال في غرفة العمليات بعد إطلاق النار عليه عدة مرات".