نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "لون العلم في غزة إما لحماس أو السلطة الفلسطينية ولا توجد خيارات أخرى".
وفي وقت سابق من اليوم، اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بان "القضاء على حماس دون أي ذرائع هو الشرط الأول بشأن اليوم التالي"، ورداً على غالانت قال "لست مستعدا لاستبدال حكم "حماستان" بـ "فتحستان".
وشدد على انه "لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة، وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية"، مضيفاً "لا يمكننا أن نترك حماس تستعيد السيطرة على غزة".
واعلن بان العملية البرية في رفح ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي: لون العلم في غزة إما لحماس أو السلطة الفلسطينية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.