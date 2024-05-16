طائرات الاحتلال تنقل عشرات المصابين جراء هجوم حزب الله على قاعدة إيلانية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد دقائق من الهجوم الجوي الذي نفذه حزب الله على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، وصف موقع تايم أوف الإسرائيلي، الضربة بأنها الأعمق منذ بداية الحرب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه وصل إلى مستشفى "بلينسون" 10 جنود جرحى من الكتيبة 202 لواء المظليين جراء الحدث الذي وقع شمال غزة.

واضافت الوسائل العبرية: حتى هذه اللحظة، لا تزال طائرات الجيش الإسرائيلي المروحية تنقل الجنود الجرحى من شرق جباليا شمال غزة.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الهجوم يُعد أحد أعمق الهجمات التي شنها حزب الله منذ اندلاع الحرب وتوسيع نطاق إطلاق المنظمة نحو هدف يقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود.