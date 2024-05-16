سولفيان : نريد هزيمة حماس ولا نعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مساء اليوم الاثنين 13 مايو 2024 ، إن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار خرق وقف إطلاق النار ، معتقدا أن ما يحدث في غزة لا يعتبر إبادة جماعية.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد هزيمة حركة حماس ، مبينا أن واشنطن تعمل مع إسرائيل وقطر ومصر وعازمون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وبين أن البيت الأبيض لا يزال يرى أن القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح جنوب قطاع غزة خطأ ، داعيا العالم لدعوة حركة حماس للعودة الى الطاولة والموافقة على الاتفاق.



وقال سوليفان :" نعمل بلا كلل للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لكن لا نعرف متى يتحقق ذلك، والمفاوضات فيها مطبات ومتغيرات ووقف إطلاق النار ممكن غدا إذا أطلقت حماس سراح الرهائن المسنين والنساء".

وأكد أن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤيد لحل الدولتين.

وأضاف سوليفان :" الدبلوماسية النشطة من قِبل الرئيس بايدن أدت إلى تسريع وتيرة إدخال المساعدات ، وعلى إسرائيل بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين الأبرياء في غزة".

المصدر : وكالات