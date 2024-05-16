سلسلة غارات حربية اسرائيلية استهدفت مناطق في بعلبك والبقاع

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا واسعا مستهدفا عدد من اطراف بلدات البقاع الشرقي لاسيما النبي شيت، الطيبة، الخريبة وبريتال بغارات عنيفة سمع دويها في ارجاء محافظتي بعلبك الهرمل. وافاد مراسل "النشرة" في البقاع بان الإسعافات وفرق الإطفاء توجهت إلى مكان الغارات في جرد بريتال الخريبة، والمعلومات الاولية تشير الى وقوع اصابات.

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