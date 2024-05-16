وزير الداخلية السلوفاكي: رئيس الوزراء لا يزال في غرفة العمليات و"حياته في خطر"

أعلن وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس سوتاج إستوك أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو "في خطر"، ولا يزال في غرفة العمليات بعد إطلاق النار عليه عدة مرات.

وذكر إستوك للصحافيين في المستشفى الذي يعالج فيه فيكو، يانه "تلقينا معلومات من أطباء العمليات بأن رئيس الوزراء في حالة حرجة وأن حياته في خطر وما زال في غرفة العمليات".