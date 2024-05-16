4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة بعض الأهالي من السيطرة على حريق هائل التهم عقار يضم عيادات طبية ووحدات سكنية بمدينة طلها محافظة الدقهلية فيما أصيب 3 أشخاص حتى الأن وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من بعض الأهالي باندلاع النيران بعقار بطريق المعاهدة داخل المدينة.

على الفور هرعت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وتوجه ضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الحادث وبالفحص تبين اشتعال النيران بعمارة"الصفا" بطريق المعاهدة وتضم عيادات طبية ومكاتب محاماة ووحدات سكنية مكونة من 12 طابق والتهمت النيران صيدلية أسفل العقار وعدد 6طوابق من العقار ذاته وارتفاع ألسنة اللهب والدخان.

ونجحت قوات الإطفاء في إخماد الحريق والسيطرة عليه والذي تبين التهامه جزء كبير من العقار وتسبب الدخان الناتج عن الحريق في اصابة 3 أشخاص حتى الأن وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

جارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وتمشيط العقار للبحث عن مصابين جراء الحادث.