بعد تعرضه لإطلاق النار.. تطورات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المكتب الحكومي في سلوفاكيا إن رئيس الوزراء روبرت فيكو أُصيب بجراح تهدد حياته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال اليوم الأربعاء بإطلاق النار عليه.

وأضاف أن فيكو (59 عاما) نُقل إلى مستشفى في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد بعد اجتماع للحكومة عُقد هناك، ومنها نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مدينة بانسكا بيستريتسا لتلقي العلاج العاجل.

وسمع شاهد من رويترز دوي طلقات نارية بعد الاجتماع الذي عُقد في هاندلوفا شمال شرقي العاصمة براتيسلافا.

وقال الشاهد إن الشرطة ألقت القبض على رجل بينما دفعت قوات الأمن شخصا ما داخل سيارة وانطلقوا بها.

وقال المكتب الحكومي في بيان "نُفذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو اليوم أمام مقر اجتماع للحكومة في هاندلوفا".

وأضاف "في الوقت الراهن، يُنقل بطائرة هليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا لأن الرحلة إلى العاصمة براتيسلافا ستستغرق وقتا طويلا بالنسبة لضرورة التدخل العاجل".

وذكرت القناة الإخبارية تي.إيه.3 أن أربع رصاصات أُطلقت على رئيس الوزراء الذي أُصيب في بطنه.

وتقدمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أدانوا الهجوم الذي صدم حلفاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وسط أوروبا.

وقالت فون دير لاين "إن أعمال العنف هذه ليس لها مكان في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، وهي أثمن مصالحنا المشتركة. قلبي مع رئيس الوزراء فيكو وأسرته".

وكتبت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا على منصة إكس "أشعر بصدمة شديدة من الهجوم الوحشي الذي وقع اليوم على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وأدين الهجوم بأقوى عبارات ممكنة".

وأضافت "أتمنى له القوة في هذه اللحظة الحرجة والشفاء العاجل".

وعبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلا "أنباء محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء السلوفاكي فيكو صدمتني بشدة. يجب ألا يكون للعنف مكان في السياسة الأوروبية".