سلطات سلوفاكيا أكدت أن مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي كاتب يبلغ 71 عاما

أكد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش سوتاي أن المشتبه به الذي اعتقل لإطلاقه النار على رئيس الوزراء في البلاد روبرت فيكو هو كاتب يبلغ 71 عاما، بعد أن كانت وسائل إعلام قد كشفت هويته.

وشوهد المشتبه به وهو مقيد اليدين على الأرض بعد إطلاق النار على فيكو مرات عدة في أعقاب اجتماع للحكومة في هاندلوفا.

وأفاد مسؤولون في وقت متأخر الأربعاء ان فيكو، في حالة حرجة.

وصرح نجل المشتبه به لموقع الأخبار السلوفاكي "اكتواليتي" أنه "ليس لديه أدنى فكرة على الإطلاق عما كان يفكر فيه والده، وما الذي كان يخطط له، ولماذا حدث هذا".

وأضاف أن والده يملك سلاحا مرخصا بشكل قانوني.

وعندما سئل عما إذا كان والده يشعر بأي كراهية تجاه فيكو، أجاب الابن "سأقول لك هذا: لم يصوّت له. هذا كل ما يمكنني قوله".