سلطات أميركا بحثت مع الصين مخاوفها بشأن "إساءة استخدام" الذكاء الاصطناعي

أعلنت سلطات أميركا أنها أثارت مع الصين مخاوفها بشأن "إساءة استخدام" الأخيرة للذكاء الاصطناعي، لكنها أعربت عن أملها في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين القوتين الكبريين بشأن هذه التقنية السريعة النمو.

وكشفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون أن مسؤولين من الجانبين أجروا محادثات "صريحة وبناءة" في جنيف تناولت الذكاء الاصطناعي.

وأضافت في بيان "شددت الولايات المتحدة على أهمية ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وجديرة بالثقة من أجل الاستفادة منها ومواصلة بناء إجماع عالمي على هذا الأساس".

وقالت "أثارت الولايات المتحدة أيضا المخاوف بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك من قبل الصين".

لكنها أكدت حاجة الولايات المتحدة "للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وسلامته، كجزء مهم من إدارة المنافسة بشكل مسؤول" بين أكبر اقتصادين في العالم.