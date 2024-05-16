وفد من البنتاغون ناقش في النيجر انسحاب القوات الأميركية من البلاد

أعلن البنتاغون أن وفدا أميركيا رفيع المستوى أجرى محادثات في النيجر لبحث انسحاب القوات الأميركية الذي يطالب به القادة العسكريون في البلاد. واستقبل وزير الدفاع النيجرى الجنرال ساليفو مودي وفد البنتاغون الذي ترأسه مساعد وزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة كريستوفر ماير، وفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية. ويتمركز نحو 650 جنديا أميركيا وعدة مئات من العمال المتعاقدين في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا. وتحولت الحكومة العسكرية في النيجر بشكل متزايد إلى روسيا للحصول على دعم أمني. وقالت سلطات النيجر الانتقالية إنها تهدف إلى انسحاب "منظم وآمن في أسرع وقت ممكن" للجنود الأميركيين الذين أعلن النظام أن وجودهم "غير قانوني".

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