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الخبير الهولندي يحذر من زلازل "عنيفة"

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ياسر رشاد - القاهرة - حذرفرانك هوجربيتس خبير الزلازل الهولندي، من احتمال حدوث زلازل "عنيفة" في الأيام القريبة المقبلة.

 وشارك هوجربيتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، فيديو نقلاً عن مركز الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS" يشرح فيه إمكانية وقوع هزات أرضية في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها قوية وقد تصل إلى 7 أو 8 درجات.

وقال الخبير في المقطع المصور، إنه "من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 مايو الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 مايو إلى وقوع زلازل عنيفة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر، 

وتوقع استمرار النشاط الزلزالي المتزايد في الأسبوع الأخير من شهر مايو، لكنه لم يشير إلى المناطق حتى الآن.

وأوضح: "قد نرى بالفعل عاصفة زلزالية قادمة بسبب هندسة الكواكب هذه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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