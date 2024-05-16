الدفاع الروسية تحبط إسقاط 5 صواريخ من طراز"أتاكمز"فوق شبه جزيرة القرم

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد الصواريخ التكتيكية الأميركية الصنع "أتاكمز" التي تمكنت القوات الروسية من إسقاطها خلال 24 ساعة إلى 15 صاروخا، وكلها كانت موجهة إلى أراضي شبه جزيرة القرم.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم على الأراضي الروسية وإسقاط 5 صواريخ من طراز "أتاكمز" أميركية الصنع فوق أراضي شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة: "في 15 مايو حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية العملياتية أميركية الصنع ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ تشغيلية تكتيكية فوق أراضي جمهورية القرم"، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

