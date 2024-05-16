الإذاعة الإسرائيلية: قوات حرس الحدود قتلت شابا فلسطينيا حاول طعن جندي في القدس

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، أن "قوات حرس الحدود قتلت شابا فلسطينيا حاول طعن جندي في القدس فجر اليوم".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة "4 مواطنين، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة قلقيلية".

في حين أعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن "استشهاد 3 مواطنين وأصيب آخرون واعتقل مواطن الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وبلداتها الشمالية".

وذكرا الوكالة، أن "قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك".