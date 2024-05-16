تحليق للطيران الإسرائيلي المسيّر فوق قرى قضاء صور والساحل البحري والنبطية وحاصبيا

حلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

في هذا السياق، أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن تحليق مسيّرتين فوق النبطية.

من جهته، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن هدوء يشوبه الترقب والحذر الشديدين في "المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".

ولفت إلى أنّ "في ظل هذا الوضع المتوتر واصل الطيران التجسسي الاسرائلي ليل أمس وحتى فجر اليوم طلعاته الاستكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح ومرتفعات جبل الشيخ".