قوى الأمن: توقيف مروجَنن مخدّرات في محلَّتَي حيّ السّلّم والعمروسية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف شخصين يروجان المخدّرات على متن دراجة آلية في محلَّتَي حيّ السّلّم والعمروسية.

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية، أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتهما، وهما: ح. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) د. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)، وبتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة حيّ السّلّم أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية -تم ضبطها- تبيّن أنها مسروقة من محلة زقاق البلاط بتاريخ 12-04-2024".

وكشفت أنه "خلال تفتيشهما والدراجة، تم ضبط: مسدس حربي مع ممشط وطلقات صالحة للاستعمال، 33 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادة باز الكوكايين، 6 اكياس بداخلها مادة السالفيا، أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي".

ولفتت الى أنه "خلال التحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلّتَي حي السلم والعمروسية على متن الدراجة التي أوقفا على متنها".

وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".