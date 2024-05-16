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جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا

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ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا.

 

وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود الإسرائيليون الخمسة قتلوا عن طريق الخطأ بعد إطلاق دبابتين النار على مبنى كانوا فيه وسط مخيم جباليا

 

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجنود الإسرائيليون الخمسة قتلوا عن طريق الخطأ بعد إطلاق دبابتين النار على مبنى كانوا فيه وسط مخيم جباليا.

إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة في الجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق قذائف من لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، بدوي صفارات الإنذار في بلدات عدة في الجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق قذائف من لبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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