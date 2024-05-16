أفادت قناة "الجزيرة"، عن إطلاق نحو 40 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجولان وإصبع الجليل. وجاء ذلك بعد دويّ صفارات الإنذار في المنطقة الشمالية للجولان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع عدد من الانفجارات في شمال الجولان. من جانبه، ذكر موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، أنّ "صواريخًا سقطت في منطقة كيلع شمال الجولان.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": إطلاق نحو 40 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجولان وإصبع الجليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.