مستعمرون اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "مستعمرين اقتحموا باحات ​المسجد الأقصى​ في مدينة ​القدس​ المحتلّة، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، بحماية ​الشرطة الإسرائيلية​".

وأفادت بأنّ "المستعمرين نفّذوا جولات استفزازيّة في باحات المسجد، وأدّوا طقوسًا تلموديّة"، مشيرةً إلى أنّ "الشّرطة الإسرائيليّة حوّلت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها عند بوابات الأقصى، وشدّدت إجراءاتها العسكريّة، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين".