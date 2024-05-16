شي جينبينغ: علاقاتنا مع روسيا تجاوزت الصعوبات ودخلنا مرحلة جديدة في تعميقها

أشار الرئيس الصيني شي جينبينغ، بعد توقيع اتفاقيات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الى أن "علاقاتنا مع روسيا تجاوزت الصعوبات ودخلنا مرحلة جديدة في تعميق العلاقات".

وأكد جينبينغ، أن "الصين وروسيا متمسكتين بعدم الانضمام إلى التحالفات والعداوات، وتدافعان عن السلام والنظام العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة"، لافتاً الى أن "بعض أشكال الحرب الباردة لا تزال موجودة وهناك من يعمل على تهديد أمن دول العالم".

وكانت قد أُجريت مباحثات بين الرئيسين الروسي والصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، خلال زيارة يجريها بوتين.

وذكر الرئيس الصيني قبيل بدء المحادثات مع بوتين، أنّ الصين مستعدة لتعزيز الروابط مع روسيا، وأنّ "العلاقات بين الصين وروسيا لا تصب في مصلحة البلدين الكبرى فحسب، بل هي مواتية للسلام أيضا".

بدوره، شدد بوتين على أنّ "العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم.