بوتين: روسيا والصين تعملان على إرساء عالم متعدد الأقطاب

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "التعاون بين روسيا والصين تعمّق في الفترة الأخيرة"، وذلك بعد توقيه مع نظيره الصيني شي جينبينغ اتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولفت إلى أنّه "من المنطقي أن تكون أولى زياراتي الخارجية إلى الصين"، موضحًا أنّ المحادثات مع شي جينبينغ أظهرت أهمية العلاقات مع الصين، حيث كشف "أننا ناقشنا كافة القضايا في جو من التفاهم المشترك"، و"تباحثنا في التجارة والاستثمار"، مؤكدًا أنّ "حجم التبادل سيرتفع إلى رقم قياسي".

وأفاد بوتين بأنّ "90 % من حجم التبادل التجاري يتم بالعملتين الوطنيتين لروسيا والصين"، وقال: "وسّعنا التعاون مع الصين في مجالات عدة منها الاقتصاد والنقل والفضاء، ونعمق التعاون مع الصين في مجال الطاقة النووية السلمية".

وشدد على "أننا نسعى لتأسيس عالم أكثر عدالة ومساواة، يعتمد على الدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي"، مضيفًا "الصين وروسيا تعملان على إرساء عالم متعدد الأقطاب".

حول الحرب في أوكرانيا، أشار الرئيس الروسي إلى "أننا نرحّب بمبادرة الصين لتسوية الأزمة في أوكرانيا".