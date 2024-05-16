وزير الدفاع السلوفاكي: الأطباء أوقفوا تدهور حالة رئيس وزراء البلاد لكنها لا تزال خطرة للغاية

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي ونائب رئيس الوزراء روبرت كاليناك، أنّ الأطباء تمكنوا من "وقف تدهور" حالة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، لكنه أشار إلى أنّه "للأسف، لا تزال الحالة خطرة للغاية لأنّ الإصابات معقّدة".

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش سوتاي أن المشتبه به الذي اعتقل لإطلاقه النار على فيكو هو كاتب يبلغ 71 عاما، بعد أن كانت وسائل إعلام قد كشفت هويته.

وشوهد المشتبه به وهو مقيد اليدين على الأرض بعد إطلاق النار على فيكو مرات عدة في أعقاب اجتماع للحكومة في هاندلوفا.