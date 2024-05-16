إعلام إسرائيلي: إطلاق صاروخَين من لبنان باتجاه متات وتصاعد الدخان في منطقة ميرون

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن رصد إطلاق صاروخَين من لبنان باتجاه متات بالجليل الغربي.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إطلاق نار كثيف من لبنان على القوات الإسرائيلية في جبل ميرون"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة"، في حين أكّدت وسائل الإعلام الإسرائيلية "تصاعد الدخان في منطقة ميرون عقب دوي صفارات الإنذار".
وكانت قد دوّت صفارات الإنذار في بلدات عدة في الجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلّل مسيّرة وإطلاق قذائف من لبنان.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
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