جو سلوم: نطالب وزارة الصحة ولجنة التحقيق بأن تسمّيا منتجات الحليب المضروب لسحبها من الاسواق

أشار نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، الى أن "همّ نقابة الصيادلة المريض وهي تقف بوجه التهريب والتزوير والادوية المتدينة الجودة وتقف بوجه تغيير وجه لبنان الصحي ولولا وجود الصيدلي الحارس الامين لكان القطاع الصيدلي في خبر كان".

وطلا سلوم، إطلاق "يد الوكالة الوطنية للدواء التي صدر قرار انشائها في مجلس النواب منذ سنتين ونصف"، معتبراً أن "ما يحصل اليوم اجرام بحق المرضى".

وشدد على أنه "من الضروري إنشاء خطة طوارئ تأخذ عينات من كل انواع الحليب في السوبرماركت والصيدليات وتصدر نتيجة سريعة لان حياة المرضى والاطفال والمواطنين ليست لعبة"، مطالباً "وزارة الصحة ولجنة التحقيق بأن تسمّيا منتجات الحليب المضروب لسحبها من الاسواق".