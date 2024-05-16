"النشرة": اقفال مسلخ للدواجن بالشمع الأحمر في العاقبية لادارته من قبل سوري بطريقه غير شرعية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "دورية من مركز الزهراني الاقليمي قامت باجراء جولة على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون حيث تم اقفال مسلخ للدواجن في محلة العاقبية مقابل مطعم الديوان بالشمع الأحمر لادارته من قبل احد السوريين بطريقه غير شرعية وذلك بناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين".

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