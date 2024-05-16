الكيلو بـ 285 جنيها.. توفير لحوم طازجة بأسعار مخفضة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة، والمجمدة بسعر مدعم، إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية التموينية الحرة بالمنافذ التابعة للمديرية والبالغ عددها 28 منفذًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، إنه جرى ذبح 6 عجول سودانية داخل المذبح الآلي بمدينة طور سيناء، بواقع طن وربع من اللحوم وتوزيعها على المنافذ التابعة للمديرية بمدن "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب"، لبيعها للمواطنين بسعر 285 جنيه للكيلو، لرفع المعاناة عن كاهل مواطني المحافظة، واستعداد المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد أنه هذه العجول تعد دفعة أولى من اللحوم السودانية، ومن المقرر أن يجري ضخ كميات كبيرة من الحول خلال الفترة المقبلة على مراحل، إضافة إلى توفير اللحوم المجمدة بسعر لا يتجاوز الـ 170 جنيه وطرحها بمنافذ دلتا ماركت بأسعار مخفضة، لدعم المواطنين محدودي الدخل، إضافة إلى توافر كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، مشيرًا إلى أنه يجري متابعة اللحوم من خلال مفتشي المديرية للتأكد من جودتها.

وأضاف أنه يجري توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال الجمعيات الاستهلاكية، وذلك لمواجهة جشع التجار، وتوفير المنتجات المختلفة ذات الجودة العالية بأسعار أرخص من الأسواق.