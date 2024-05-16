القاضي الدغيدي ادعى على "دكتور فود" بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها

ادّعى قاضي التّحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، على جورج حنا ديب المعروف بـ"دكتور فود- Dr. food"، بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها، وذلك بعد التّحقيقات الأوّليّة الّتي أجراها في القضيّة.
وقد حُدّد القاضي جلسةً لاستجواب المدّعى عليه يوم الإثنين المقبل، للوقوف على تفاصيل القضيّة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
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