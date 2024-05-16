أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم ‏الخميس 2024-05-16، هجومًا صاروخيًّا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح، وثكنة الدّفاع الجوّي في كيلع وثكنة المدفعيّة لدعم المنطقة الشّماليّة في يوآف".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنتَين في كيلع ويوآف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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