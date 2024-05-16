"حزب الله": استهدفنا ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات التجسسية فيها والتجهيزات ‏التجسسية بموقع راميا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف ‏المدفعية". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة". ‏