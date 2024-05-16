القناة 12 الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي جراء عملية طعن جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إصابة إسرائيلي قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس شمالي الضفة جراء عملية طعن، والمنفذ نجح في الانسحاب من المنطقة".
وصباح اليوم، أفاد إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن "قوات حرس الحدود الإسرائيلية قتلت شابًا فلسطينيًا حاول طعن جندي في القدس فجر اليوم"، على حد زعمها.
وكان قد قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص في طولكرم في شمال الضفة الغربية في وقت سابق من فجر الخميس، على ما أعلنت السلطات الفلسطينية.
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