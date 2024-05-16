"القسام": دمّرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح بمعسكر جباليا

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ عسكري، "أنّنا دمّرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح بمعسكر جباليا".

في وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل خمسة من جنوده وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا في شمال قطاع غزة أمس.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة، تُكبّد العمليات العسكرية الفلسطينية ضد قوات الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، فيما بدأ يظهر الانقسام بين المسؤوليين الإسرائيليين بشكل حادّ حول "اليوم التالي" للحرب، خصوصًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.